La grandezza di Odorico. Di Stefano

È mancato Odorico Di Stefano per una malattia che aveva segnato i suoi ultimi anni e che lui ha affrontato, vitale com’era, al meglio che ha potuto. Odorico è stato un medico validissimo e una persona attenta ai bisogni degli altri. L’ho conosciuto negli anni nei quali è stato consigliere comunale, rappresentante dei “Riformisti per Pisa” nella maggioranza che mi sosteneva. Anche nell’impegno politico ha dato il suo. Sempre presente e leale, ha portato a Palazzo Gambacorti un punto di vista speciale, per la sua intelligenza estrosa, le sue competenze e per le tante conoscenze che aveva in città.