La giustizia riparativa

Martedì 5 novembre dalle 9 alle 12.30, all’auditorium dellla Primaziale, in Piazza Arcivescovado, il convegno dal titolo “Le nuove sfide della Giustizia Riparativa - Dal panorama generale alle esperienze locali”. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione, a cura di Maria Pia Giuffrida, dell’associazione Spondé di Roma, tre grandi momenti: un primo, dal titolo “Percorsi”, che prevede la partecipazione degli attori che ruotano intorno ai temi della giustizia; segue “Esperienze”, testimonianze di percorsi intorno alla giustizia riparativa da parte di chi la pratica; terzo momento dedicato all’ascolto delle Istituzioni che, con l’attuazione della Riforma Cartabia, avranno la responsabilità principale di prendersi cura della giustizia riparativa. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana sui fondi per le associazioni 2023 ed è organizzata dall’Associazione Controluce in collaborazione con - Centro di Vittimologia, Cooperativa Il Simbolo e Arnera. L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata.