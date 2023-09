La giudice Iadaresta MasterChef di "Vip Preparo Io Donna" 2023

La dottoressa Elsa Iadaresta è la nuova campionessa "Vip Preparo Io Donna". La giudice, ora in pensione, che per oltre dieci anni ha lavorato al Tribunale di Pisa, si è aggiudicata l’edizione 2023. Con una battaglia all’ultimo fornello ha strappato il titolo di campionessa nella nuova Masterchef del Litorale alla vincitrice dell’edizione passata, consigliera comunale ed ex assessore, Veronica Poli. La sfida gastronomica tutta al femminile organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa si è svolta nella cornice del Tirrenia Doc Caffè di Tirrenia. La vincitrice, laureata all’Università Federico II di Napoli e tra le più illustri personalità del foro pisano. Le altre due concorrenti sono state la consigliera comunale Veronica Poli, campionessa uscente vincitrice dell’ultima edizione, e l’avvocato Francesca Muratorio. La vittoria di Iadaresta è arrivata grazie a due irresistibili prelibatezze: antipasto a base di melanzane con gorgonzola e carbonara "rivisitata" con pancetta come primo piatto. "Ringraziamo sentitamente tutti coloro che anche quest’anno con grande entusiasmo e generosità si sono messi in gioco - ha affermato il presidente del Sib Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani -. Per un’iniziativa goliardica che mette al primo posto la solidarietà unita a un sano spirito di competizione e divertimento e che vede protagoniste le eccellenze femminili del nostro territorio. Diamo appuntamento alla prossima estate per le nuove avvincenti edizioni di Vip Preparo Io e Vip Preparo Io Donna". La sfida è stata complessa, iniziata con la consegna della "mistery box" da cui a sorpresa le tre concorrenti hanno dovuto realizzare un antipasto e un primo.

La serata è stata condotta dal giornalista Alessio Giovarruscio insieme alla cantante Silvia Spagnoli, con Chiara Fontanabona nel ruolo di cambusiera. Un evento all’insegna della solidarietà, sono stati infatti raccolti più di 400 euro, che saranno devoluti in beneficenza per sostenere le cure della piccola Alice. Tra la giuria erano presenti l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il direttore del Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Massimo Santini, Marco Biondi, Riccardo Buscemi, Rachele Compare, Matteo Trapani e Lorenzo Vouk, consiglieri del Comune di Pisa, Ilaria Boggi, consigliera del Comune di San Giuliano Terme, l’ex consigliere comunale di Pisa Antonio Maffi, l’imprenditore Maurizio Bani Micheletti, e i giornalisti Enrico Mattia Del Punta e Francesco Paletti.