La giornata per la lotta alla polio: "Protagonista una ricerca italiana"

ll 24 ottobre si celebra la Giornata mondiale della poliomielite. La poliomielite, o polio, è una malattia che provoca paralisi e può essere fatale, che tuttora minaccia i bambini di alcune parti del mondo. Il poliovirus invade il sistema nervoso e può causare paralisi totale nel giro di qualche ora. Può colpire a qualsiasi età, ma le sue vittime sono soprattutto i bambini di età inferiore ai cinque anni. La polio può essere prevenuta mediante vaccini ma non è curabile. Contrariamente alla maggior parte delle malattie, la polio può essere eradicata. E ieri in occasione della Giornata mondiale della poliomielite, tante le iniziative in città, tra le quali l’accensione della Torre di Pisa con il colore rosso, grazie all’Opera primaziale pisana. "Siamo orgogliosi di aver ospitato questa iniziativa – ha dichiarato il vicesindaco del Comune di Pisa Raffaele Latrofa – che vede i Rotary Club di tutto il mondo per la lotta contro questa malattia, l’altro aspetto fondamentale è che tutto è partito da uno dei Rotary italiani e siamo protagonisti nel mondo di una ricerca tutta italiana". Da oltre trent’anni, il Rotary International insieme ad alcuni partner si è posto alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo. Il programma PolioPlus rappresenta la prima iniziativa volta all’eradicazione globale della polio, vaccinando bambini su larghissima scala. Come partner principale della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), il Rotary si concentra sulla promozione, la raccolta fondi, il reclutamento di volontari e la sensibilizzazione del pubblico.

A Pisa i Rotary Club Pisa, Galilei, Pacinotti, Cascina Monti Pisani e Fibonacci San Giuliano Terme si sono impegnati in prima linea nel promuovere azioni a sostegno del progetto PolioPlus: la giornata ha visto lo svilupparsi di iniziative mirate, iniziate la mattina con una conferenza stampa nella sala delle Baleari del Comune di Pisa, con la presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa e il rotariano e pediatra professore Giuseppe Saggese, per illustrare il progetto PolioPlus e rinnovare l’importanza della vaccinazione, visto il riemergere di focolai della malattia in alcune aree del mondo, e culminate a fine giornata con l’illuminazione suggestiva della Torre. Inoltre in tutte le farmacie della città, in collaborazione con Federfarma, sono state affisse delle locandine specifiche per promuovere il programma e invitare i cittadini a effettuare delle donazioni di denaro. Il Club Rotary di Pisa, Pisa Galilei, Pisa Pacinotti, San Giuliano Terme e Cascina Monti Pisani e i giovani dei Rotaract di Pisa e Cascina, durante la giornata hanno effettuato in Piazza XX Settembre informazione e connessa raccolta fondi in favore all’eradicazione della malattia.

