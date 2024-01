La gelateria De’ Coltelli conquista i Tre Coni del Gambero Rosso e il Premio Innovazione

Pisa, 23 gennaio 2024 – La Gelateria De’ Coltelli trionfa al Sigep di Rimini, la più importante fiera internazionale dedicata alla Pasticceria, Gelateria, Panificazione, portando a casa due importanti riconoscimenti: i Tre Coni del Gambero Rosso e il Premio Innovazione consegnato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA).

Dal 2017 la celebre guida del Gambero Rosso, Gelaterie D’Italia, assegna da uno e tre coni (a seconda del grado di eccellenza) per premiare il miglior gelato italiano: su 39.000 attività in Italia ne seleziona poco più di 50 a cui conferire i Tre Coni. La De’ Coltelli è l’unica gelateria di Pisa a ricevere il massimo riconoscimento fin dall’anno dell’istituzione del premio. Il premio innovazione è invece stato assegnato dalla CNA nazionale per aver realizzato il primo gelato al cioccolato tracciato in blockchain dalla pianta.

“Da sempre attento ai temi della tracciabilità, sostenibilità, qualità assoluta del prodotto, Gianfrancesco Cutelli della gelateria De’ Coltelli è riuscito ad andare oltre, creando il primo gelato con una carta d’identità parlante. Sulla targhetta del sorbetto al cioccolato realizzato durante la passata stagione è infatti stato apposto un QR code, scansionabile tramite smartphone, attraverso cui è stato possibile ripercorrere a ritroso la storia del prodotto, fino a risalire alla pianta e al contadino. Una svolta epocale nel processo della trasparenza alimentare che ridà centralità agli attori della filiera dal contadino all’artigiano, alle tecniche di lavorazione, alla qualità degli ingredienti, al rispetto della materia prima e del lavoro”.

Questo consente: al consumatore di avere un riscontro totale sul prodotto che acquista e di poter scegliere consapevolmente ciò che mangia (anche se la materia prima proviene dall’altra parte del mondo); al coltivatore di sapere che fine fa il suo prodotto e di essere pagato il giusto prezzo; a chi cura le filiere di salvaguardare la qualità, la complessità, la biodiversità; al gelatiere di trasmettere l’artigianalità, la qualità e di differenziare, anche a livello formale, il proprio prodotto da chi non lavora direttamente le materie prime, facendo entrare virtualmente i propri clienti nel laboratorio.

L’innovativa tecnologia blockchain, disponibile attraverso la piattaforma Trusty ideata dalla start-up italiana Apio - fondata da un gruppo di ragazzi giovanissimi -, permette il facile trasferimento delle informazioni del lungo percorso che va dall’origine della materia prima al consumatore finale. Una tecnologia che diventerà presto indispensabile per chiunque importi cacao, caffè, vaniglia: da giugno infatti entreranno in vigore le normative europee Deforestation Free e Due Diligence che prevedono che tutte le materie prime extra-UE importate in Europa siano tracciabili e provengano da aree libere da deforestazione e che siano coltivate nel rispetto delle leggi sul lavoro. Sarà possibile tornate a gustare il gelato al cioccolato tracciato in blockchain e tutte le altre chicche della De’ Coltelli a fine febbraio, quando è prevista l’apertura della stagione 2024.