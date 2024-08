La Festa dell’Unità parte da Pontedera. L’ospite d’onore è Adelmo Cervi

Tutto è pronto per la Festa dell’Unità di Pontedera, curata come di consuetudine dal Pd locale. La sezione Bertelli di Fuori del Ponte ha infatti completato e messo a punto un interessante e notevole programma che si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 agosto presso l’area adiacente all’omonimo Circolo cittadino, situato in via Indipendenza. Rilevante è la presenza quale ospite d’onore nei tre giorni della festa di Adelmo Cervi che ha manifestato il desiderio di partecipare ed essere presente. Adelmo è figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943, al quale la sezione di Fuori del Ponte consegna la tessera onoraria. Di altrettanto impatto e forte interesse è l’iniziativa che vede la presenza del sindaco Matteo Franconi e dell’intera giunta comunale, e durante la quale verrà fatto il punto di tutti i progetti che interessano il quartiere, con particolare riferimento al crono programma dei lavori di Palaqua, Polo scolastico 0-6, nuovo palasport e nuovi edifici di scuola superiore presso la zona scolastica. È inoltre previsto un momento di riflessione politica sui temi di attualità, oggetto di aspro confronto, a partire dall’autonomia differenziata, la riforma del premierato, i condoni fiscali e i tagli alla sanità alla quale parteciperanno Ylenia Zambito e Paolo Fontanelli.

Ad ogni serata della festa, con sole 10 euro si potrà cenare assaporando le pietanze preparate dallo chef Pablo. Questo il programma previsto, con relativo tema, delle tre serate, sempre con inizio alle 20: martedì 27 agosto "Fuori del Ponte: lavori in corso", incontro dei cittadini con il sindaco Matteo Franconi e gli assessori: Mattia Belli, Carla Cocilova, Sonia Luca, Francesco Mori e Alessandro Puccinelli. Mercoledì 28 agosto "Resistenza e antifascismo più che mai attuali" con intervento del presidente Anpi Alberto Tardini. Nell’occasione verrà consegnata la tessera onoraria Pd sezione Bertelli ad Adelmo Cervi, si potrà gustare la "pastasciutta antifascista" con ricetta autentica di casa Cervi e ci sarà una rassegna di canzoni antifasciste con il canzoniere Ponte ad Era inCanto. Infine, giovedì 29 agosto, "Contro il governo delle disuguaglianze", autonomia differenziata, premierato, condoni fiscali, tagli alla sanità, a cura di Ylenia Zambito e Paolo Fontanelli, ospite Adelmo Cervi.