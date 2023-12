La festa abbia inizio. Si accende la città. E a San Silvestro arriva Fabri Fibra

Il coro di voci bianche della scuola di musica "Bonamici" ha allietato la cerimonia di accensione del grande albero di Natale in piazza XX settembre con la quale il Comune ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie. "E’ ufficialmente cominciato il periodo delle feste - ha detto il sindaco Michele Conti - che sarà caratterizzato da tante iniziative in città, nel centro storico, come in periferia e sul litorale anche per sostenere il nostro commercio e senza lasciare indietro nessuno e ricordandoci sempre di coloro che hanno più difficoltà.Auguro ai pisani e ai tanti turisti che trascorreranno da noi le festività un Natale pieno di serenità, anche in un momento purtroppo molto complicato per le tensioni internazionali".

Augurio condiviso dall’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, "perché la musica unisce i popoli e anche quest’anno abbiamo voluto aprire le festività con l’esibizione dei bambini della scuola ‘Buonamici’ che rappresentano anche un messaggio di speranza per il futuro". La musica sarà grande protagonista anche per la notte di San Silvestro, la più lunga dell’anno che ci accompagnerà nel 2024: sul palco di piazza dei Cavalieri sarà protagonista Fabri Fibra, rapper da oltre un milione di dischi venduti in carriera, guadagnando numerosi dischi d’oro, di platino e multiplatino. Il cantante di Senigallia porterà in città i suoi più grandi successi e il tour che sta riscuotendo tanto successo su e giù per l’Italia: lo scorso anno ha pubblicato "Caos", il suo decimo album, lanciato dal singolo "Propaganda", realizzato insieme ai Colapesce Dimartino. Un disco ricco di collaborazioni con altri artisti come Guè, Neffa e Salmo, produttori come Low Kidd, Ketama126 e Dardust.

Insieme a lui la musica di Radio Dee Jay farà ballare fino a notte fonda con due leggende della consolle: Albertino e Ricky Le Roi per griffare un djset e un divertimento intergenerazionale. Ma la fine d’anno promossa dal Comune di Pisa è all’insegna dei giovani e sarà preceduta il 30 dicembre, sempre sul grande palco di piazza dei Cavalieri, da un contest musicale rivolto agli artisti emergenti del territorio. Una festa in piazza che come sempre sarà impreziosita dallo spettacolo dei fuochi d’artificio che illumineranno i nostri meravigliosi lungarni. Sarà dunque una fine 2023 e un inizio del nuovo anno all’insegna dei giovani e della musica.