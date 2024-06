La farmacia rinnovata. Più spazi e più servizi in viale Comaschi: "Punto di riferimento"

La Farmacia Comunale 1 di Cascina diventa a tutti gli effetti la numero uno anche negli spazi e nei servizi, dopo l’inaugurazione per i nuovi e rinnovati locali avvenuta in viale Comasco Comaschi. La Sogefarm, l’azienda pubblica che gestisce le quattro farmacie del territorio cascinese tra Cascina, San Sisto, Titignano e Latignano, ha impegnato diverse risorse per ingenti investimenti, regalando ai clienti e alla comunità un vero e proprio hub che ospita anche studi medici, cabine estetiche e sala conferenze. Oltre 700 metri quadri divisi su due piani e un personale di oltre 15 farmacisti che punta ad espandersi ulteriormente. Presenti all’inaugurazione, svoltasi ieri mattina, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, tutta l’amministrazione comunale del comune cascinese, oltre a Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm e monsignor Paolo Paoletti che ha benedetto i locali dopo il taglio del nastro. Una tradizionale farmacia si è così decisamente ingrandita ed evoluta.

"Abbiamo quattro farmacie comunali sul territorio e con questo restyling possiamo dire che la Farmacia 1 non si concentrerà solo sulla vendita dei farmaci, ma sono tanti i servizi al cittadino in ambito sanitario - dichiara il sindaco di Cascina Michelangelo Betti -. La Sogefarm è una società a piena partecipazione comunale e attuare politiche comunali al cittadino così diventa più semplice. Questo investimento è rilevante, ma l’intenzione è quella di non fermarsi qui. Da quattro vorremo avere anche una quinta farmacia, coprendo ogni zona dal territorio. C’è anche una importante ricaduta occupazionale".

Soddisfatto Marco Ruocco, amministratore delegato di Sogefarm: "Negli ultimi anni abbiamo avuto sempre una crescita dal punto di vista dei servizi tanto che eravamo arrivati al punto di avere una farmacia molto concentrata a livello di spazi. Così è reso necessario un rinnovamento - spiega Ruocco -. undici mesi fa abbiamo iniziati i lavori e oggi siamo pronti per offrire nuovi servizi all’utenza". Ambulatori, spazio benessere, ma anche una sala conferenze: "Al piano superiore ci sono ben due cabine estetiche con trattamenti tradizionali e avanzati. In più possiamo offrire anche studi medici con specialisti all’interno dei laboratori dedicati".

Tra le innovazioni tecnologiche c’è anche un robot che aiuta ad ottimizzare i servizi alla clientela: "La farmacia è pensata per l’ottimizzazione degli spazi e delle tempistiche, oltre alla sicurezza sul lavoro nella gestione del farmaco – conclude Ruocco –. Abbiamo un robot che è collegato tra il primo piano e il piano terra. Il farmacista seleziona la tipologia di farmaco che arriva direttamente alle casse. Sia la parte di sistemazione che di erogazione è controllata e automatizzata e abbiamo tutte le scadenze sempre sott’occhio"A. Sette, infine, le nuove postazioni di accettazione per ridurre i tempi di attesa della clientela. E in futuro arriverà anche una quinta farmacia comunale.