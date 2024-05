La fantasia, ali oltre i banchi di scuola

Tanti fuori classe. Sono gli studenti del nostro Campionato di giornalismo a Pisa: oltre 40 classi su tutta la provincia, 700 bambini. Il progetto 2023- 2024 si è concluso il 20 maggio con la premiazione agli Arsenali Repubblicani (grazie al patrocinio del Comune di Pisa), ma prosegue con una mostra al Museo della Grafica, a Palazzo Lanfranchi, con i disegni che sono stati pubblicati su La Nazione durante tutta la gara. Piccoli gioielli che racchiudono il lavoro di tutto l’anno. Un modo per stimolare fantasia e pensiero, per far riflettere i nostri bambini sui temi a loro più vicini, la cronaca, l’attualità. Sono stati bravissimi. La scuola non è solo sui banchi, ma ovunque ci sia un’opportunità per imparare e crescere.