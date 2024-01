’La facoltà di scegliere’. Il manuale di Deangeli per aiutare i giovani a orientarsi negli studi

"Capire cosa vogliamo diventare è difficile: è un problema che spesso appare senza soluzioni". Se a dichiararlo è Giulio Deangeli, il neuroscienziato con cinque lauree (tra cui medicina ed ingegneria), ci possiamo credere, ed anzi per noi "umani", è in qualche modo consolatorio. Deangeli laureatosi presso Unipi, dopo essere arrivato primo al concorso di ammissione alla Scuola Sant’Anna, ha ottenuto cinque borse di studio per le sue ricerche di neuroscienze in quel di Cambridge ma la sua "genialità cristallina" non è glaciale perché la sua seconda passione è il volontariato. Di passioni Deangeli ne ha una terza, e cioè condividere in maniera empatica attraverso i libri i percorsi decisionali e formativi dei giovani quando sono innanzia a scelte di vita importanti come scegliere la carriera formativa. Ecco dunque il suo secondo libro edito da Mondadori dal titolo "La facoltà di scegliere". Ma è emblematico il sottotitolo che recita: "Storie ed enigmi per orientarsi nel mondo del lavoro e dell’università". Insomma Deangeli è l’amico genale che tutti vorremmo e racconta: "La scelta della facoltà universitaria spesso produce un turbinio di notti insonni, paure e confusione. Ma non dev’essere per forza così. Se sei desideroso di capire quali discipline sono più affini alle tue inclinazioni, e vuoi, in qualunque fase della vita, intraprendere un percorso di studi per scoprire (o riscoprire) una passione, hai fra le mani ciò che fa per te". Dopo il successo del suo primo libro "Il metodo geniale, in questo libro il ricercatore e plurilaureato "da record" Giulio Deangeli, in collaborazione con i membri del suo team A Choice for Life – un gruppo di giovani brillanti e appassionati che si dedicano all’orientamento universitario –, offre a chi è in cerca della propria strada gli strumenti necessari per dissipare gli inevitabili dubbi.

"Il format del nostro libro è senza precedenti: nei suoi capitoli scoprirete che vita si fa pressoché in ogni ambito, in modo leggero. Più di metà del libro è composta di "enigmi", in cui sarete chiamati a calarvi nei panni di un professionista e prendere le decisioni al suo posto –e così facendo, provare l’ebbrezza di essere "del mestiere" per un giorno. Se risolverete un certo numero di questi rompicapi, potrete svelare una pagina nascosta del libro, in cui vi confesso il "segreto" su come, secondo me, bisognerebbe effettuare le proprie scelte di vita". Il ricavato del libro verrà devoluto alla prosecuzione delle attività della nostra piattaforma. Da oggi infatti è online il nostro portale dell’orientamento: un unico sito, pieno di risorse completamente gratuite e aperte a tutti. "Vi aspettiamo tra le pagine del libro, sulla nostra piattaforma, ma anche nelle presentazioni di lancio che stiamo organizzando a Pisa il 19 gennaio". Per rimanere in contatto con Deangeli ed il suo team di amici basta visitare: www.achoiceforlife.it. Su quel sito è particolarmente interessante la sezione: "Costruisci il tuo percorso".

Carlo Venturini