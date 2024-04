La classifica dei brani più ascoltati della settimana

Parte da questa settimana la rubrica dedicata alla musica più ascoltata alla radio, che rimane il mezzo preferito quando si sceglie il sottofondo musicale per le proprie giornate.

Radio Incontro Pisa, l'emittente storica della nostra città, ci regala i cinque brani più programmati della settimana, una classifica a cura di Luca Demar.

1. Tananai – Veleno Il nuovo singolo è una ballata in pieno stile Tananai. Torna con questo brano a parlare di amore e di come innamorarsi può essere rischioso come assumere del veleno. 2. Rpse Villain feat. Guè – Come un tuono E’ uno dei brani più trasmessi dalle radio. Le sonorità latine incontrano la voce di Rose Villain e si uniscono alle “barre” di Guè. Questi tre ingredienti sono ben miscelati per questo brano che ci accompagnerà nei prossimi mesi. 3. Benson Boone – Beatiful things Composto da strofe piene di sentimenti abbinate a un potente e accattivante ritornello, Boone mette in mostra una «voce cruda ed emozionante». Il testo è un vero ringraziamento alla vita, all’amore e ci aiuta a riflettere su quanto la felicità può essere volatile, 4. The Kolors – Un ragazzo una ragazza Dopo il successo raccolto nel corso della Kermesse Sanremese, i The Kolors si apprestano con questo brano a confermare il gradimento ottenuto dal tormentone estivo “Italo disco” che ci ha accompagnato nell’estate 2023. 5. Dua Lipa – Training season L’inarrestabile Dua Lipa conferma con questo brano di essere un’artista energica e accattivante. Strizzando l’occhio alla musica pop con qualche incursione nei ritmi dance anni novanta.

