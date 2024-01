La biblioteca cresce ancora. Aumentano eventi iniziative. Ecco tutti i numeri del 2023

Numeri con segno più in ogni attività. La biblioteca comunale Peppino Impastato di Vicopisano, la cui responsabile è Simona Morani, è cresciuta ancora nel 2023, non certo una notizia inattesa visto il trend sempre a doppia cifra di ogni anno. Lo dicono i numeri: 15.449 i prestiti locali (dei quali per adulti 7940, per ragazzi 6446, 994 dvd e 69 tra audiolibri, giochi ecc.), 18.853 quelli patrimoniali, 8.043 gli interprestiti, da e verso altre biblioteche (in uscita 5586 e in entrata 2471). Gli iscritti alla bibliotecasono 2655 (173 i nuovi), ben 28 le classi scolastiche in cui si recano gli operatori. dati sul materiale posseduto: 19.684 di cui 17.233 libri, 2388 dvd, 63 giochi e 1104 nuove acquisizioni.