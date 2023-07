la battaglia

"Come spesso accade nel periodo estivo, dietro al silenzio si celano ferventi attività volte a cambiare le cose approfittando della distrazione della popolazione". Una Città in Comune riaccende i riflettori sul nuovo Piano Integrato del Parco su cui, dopo giorni di dibattito infuocato, è calato un silezio sospetto. "Non ci tranquillizza – scrivono dal gruppo di opposizione – perché nelle sue ultime dichiarazioni il presidente del Parco Bani aveva aperto alla possibilità di riconsegnare vaste aree alla pianificazione comunale (su tutte la Tenuta di Coltano), sottraendole di fatto alle tutele del parco". E sul caso intervengono anche il Comitato per la difesa di Coltano e la Città ecologica. "Si procede nella più perfetta opacità - accusano – non viene reso noto il parere del Comitato Direttivo, non è stato reso noto il parere (non vincolante ma obbligatorio) del Comitato scientifico e non si conosce ufficialmente il parere, obbligatorio, della Comunità del Parco. Eppure, da fonti abbastanza accreditate risulterebbe che lo stesso Comitato scientifico avesse espresso molte osservazioni e alcune critiche decisamente pesanti, per esempio sul mancato inserimento nelle aree interne di diverse zone di alto pregio. La comunità del parco, composta da due province e 5 comuni ha deciso di non decidere, mentre è certo che il Comune di Pisa è stato in prima fila nell’operazione di ridimensionare l’estensione ed il ruolo del Parco.