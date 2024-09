"Koru" A scuola di teatro

Palcoscenico e formazione. Sabato al Teatro Sant’Andrea si è tenuto l’evento di apertura stagione delle attività di formazione e spettacolo organizzata da Koru, associazione di promozione sociale dedicata alla diffusione di attività culturali e artistiche. Creata due anni fa da sei soci fondatori — il presidente Luca Tessieri, la vicepresidente Bianca Mazzei, Vezio Bianchi, Federico Librino, Valentina Consolo e Livio Padorno — Koru è cresciuta nei suoi primi due anni di attività. L’anno scorso Koru ha messo in scena 5 spettacoli auto-prodotti per un totale di 30 recite e a teatro hanno visto i lavori di Koru più di 2000 spettatori. L’associazione ha introdotto anche corsi di teatro per bambini 7-10 anni e ragazzi 11-14 anni, e ha ospitato workshop condotti da professionisti allo stesso Teatro Sant’Andrea. Il presidente Luca Tessieri commenta: "I nostri spettacoli sono rivolti anche alle scuole. L’anno scorso il teatro ha accolto più di 1000 studenti. L’associazione si basa sulla partecipazione dei soci: cerchiamo spesso artisti e artiste che collaborino ai nostri progetti. Abbiamo istituito un Registro artisti volontari che, al momento, ha 62 membri attivi. Chi desidera unirsi può iscriversi dal nostro sito. Per ringraziare chi collabora con noi organizziamo stage e workshop con professionisti del settore, accessibili a prezzi stracciati".

Durante l’evento di apertura, sono stati presentati i corsi di teatro per bambini e ragazzi, condotti da Bianca Mazzei. Inoltre, è stato lanciato un nuovo laboratorio di recitazione per universitari e adulti (18-45 anni), guidato da Luca Tessieri. Illustrati i quattro workshop di approfondimento. Il primo, intitolato Traiettorie: Drammaturgia dello Spazio, sarà condotto da Serena Lippi il 16 e 17 novembre. Poi Il gioco dei tre narratori della compagnia SALZ l’11 e 12 gennaio, I tempi comici con Beatrice Schiros il 1° e 2 febbraio, e Il trucco e l’anima con Filippo Usellini il 29 e 30 marzo. In partenza anche due laboratori: Prima stesura, 10 incontri dedicati alle basi della drammaturgia teatrale con Salvatore Zappia e Tiziano Rovai, e infine 8 incontri con Giulia Solano, presidente dell’Ass.ne Vivavoce, che condurrà il laboratorio sulla voce. Ricco il programma degli spettacoli per la nuova stagione. Tra i titoli in cartellone, spiccano La Cantatrice Calva di Eugène Ionesco, La Locandiera di Carlo Goldoni, e L’importanza di chiamarsi Ernest di Oscar Wilde, tutti diretti da Luca Tessieri. Info sui social Instagram (@koru_teatro) e Facebook (@koruaps), o [email protected] e 328.5740555.