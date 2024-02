Kevin Bonacina per la ventitreesima giornata. Ecco tutta la squadra arbitrale al completo

Sarà Kevin Bonacina l’arbitro di Cosenza-Pisa. Questa la decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi per la partita della ventitreesima giornata della Serie B 2023/2024. Quella del "San Vito – Gigi Marulla", in programma sabato alle 14, si prospetta come una delle più ricche di insidie per il Pisa. L’infortunio di D’Alessandro, le squalifiche di tre giocatori importanti come Nicolas, Esteves e Lisandru Tramoni, il tutto dopo la sconfitta contro lo Spezia. Per arbitrarla, è stato scelto il direttore di gara della sezione di Bergamo, alla sua prima stagione in Serie B, alla sua nona presenza in assoluto.

A completare la squadra arbitrale, vi saranno come guardalinee Francesco Cortese di Palermo e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona, il quarto assistente sarà Alfredo Iannello della sezione di Messina. Come addetto al var, invece, quasi a compensare la poca esperienza del direttore di gara, che a Cosenza dirigerà la sua ottava partita in cadetteria, è stato designato l’arbitro ritenuto come il migliore in questo ambito: Massimiliano Irrati di Pistoia, che sarà coadiuvato da Gianpiero Miele di Nola. In stagione, Bonacina ha già diretto il Pisa, nell’unico precedente con i nerazzurri.

Poco più di un mese fa, il 26 dicembre, sempre in trasferta, a Terni. In quell’occasione, la partita finì 1-1 e venne annullato un gol a Canestrelli per fuorigioco. Al momento, ha estratto L’arbitro nella scorsa stagione diresse la finale di andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, oltre alla finale di ritorno della finale di Coppa Italia di categoria tra Vicenza e Juventus Next Gen.

Per la sfida di Cosenza, il Pisa vede nella lista dei diffidati Maxime Leverbe, coinvolto fino alle 20 di oggi nei discorsi di calciomercato, e Gabriele Piccinini, che con l’uscita di Nagy potrebbe ritrovare minutaggio.

