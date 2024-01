Job day di Esselunga. Iscrizioni dal 12 febbraio

Selezioni online in arrivo nella nostra regione per chi cerca un’occupazione nella grande distribuzione organizzata. Dal 28 febbraio 2024 si terrà infatti il Job Day Toscana di Esselunga, con le iscrizioni che apriranno il prossimo 12 febbraio, una data, dunque, da segnare sul calendario.

Nel frattempo, non mancano le posizioni aperte per le quali inviare già la propria candidatura. Per i punti vendita della regione Esselunga ricerca addetti alle vendite e cassieri, baristi, farmacisti e parrucchieri.

Ai giovani è dedicato il percorso di formazione e lavoro come allievo responsabile al quale possono accedere laureati o diplomati con predisposizione alla relazione con la clientela, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Per tutte le informazioni e per candidarsi: esselungajob.it.