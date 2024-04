Israeli Apartheid Week. Presidio alla Coop: "Stop all’acquisto di prodotti israeliani"

Il Coordinamento di boicottaggio di Israele-Pisa inizia la sua attività oggi alla Coop Cisanello (Via Valgimigli 1) dove verrà lanciata l’Israeli Apartheid Week e, contestualmente, si raccoglieranno le firme per la petizione a Unicoop Firenze per l’interruzione dell’acquisto e della commercializzazione di prodotti israeliani, che finora ha già raccolto più di 200 firme di soci e socie.

In una nota del coordinamento si legge: "Dopo quasi sei mesi di orrore a Gaza e di intensificazione dell’apartheid in Cisgiordania, le forze armate israeliane hanno massacrato più di 32mila palestinesi, con altre migliaia di corpi sotto le macerie di Gaza. Più di 70mila sono i feriti, molti mutilati per tutta la vita. Tra i morti ci sono almeno 90 giornalisti e operatori dei media palestinesi e quasi 200 operatori umanitari. Come Coordinamento per il boicottaggio di Israele in questi mesi abbiamo continuato ad allargarci promuovendo una petizione alla Coop per chiedere l’interruzione dell’acquisto e la commercializzazione di prodotti israeliani, appoggiando gli studenti e le studentesse in lotta dentro UniPi e Normale, scendendo in piazza contro la Missione Aspides che dichiara guerra allo Yemen e organizzando eventi culturali o di discussione qualificata sulla Palestina. La mobilitazione nelle università sta portando i suoi frutti, con l’Università di Torino, l’Università di Bari, la Scuola Normale Superiore e il Cnr che problematizzano pubblicamente le relazioni istituzionali con il regime israeliano e, in alcuni casi, chiedono al governo di fare lo stesso".

Questo il programma per l’apartheid week 2024 a Pisa: il 6 aprile alle 12 alla Coop di Cisanello (Via Valgimigli 1, Pisa), raccolta firme per la petizione Coop e conferenza stampa di lancio dell’Israeli apartheid Week. Il 9 aprile alle 12, in Piazza dei Cavalieri mobilitazione di tutte le comunità accademiche dei tre atenei pisani e dei lavoratori e lavoratrici dell’università e del Cnr in sciopero a seguito dell’indizione da parte dell’USB Unione Sindacale di Base.

L’ 11 aprile alle 17.30 al Polo Carmignani: Dietro i fronti – Quali sono le conseguenze psicologiche dell’occupazione israeliana in Palestina? Incontro con Samah Jabr organizzato dal Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud e da Studenti per la Palestina. Il 13 aprile alle 10 alla Coop di Pietrasanta (Via Crocialetto, Pietrasanta), e alle 12 alla Coop di Calci (Via Arnaccio 28): volantinaggio e raccolta firma per la petizione Coop. Sempre il 13 aprile alle 15 in Piazza Vittorio Emanuele Corteo di boicottaggio e sanzionamento in Corso Italia. Porta le tue pentole e tutto ciò che può fare rumore!

E alle 18.30 al Circolo Ortaccio Vicopisano (Via Baroni 14, Vicopisano), Evento solidale "Una sera per Gaza".

