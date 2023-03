Ippica, premi Rook e Andreina Ecco le corse della speranza

+di Renzo Castelli

"Raccontare i cavalli – recitava Rino Icardi, il più grande speaker ippico della tv nazionale, scomparso nei giorni scorsi – è una questione di parole e di anima". Ebbene, nel programma a San Rossore non ci sono corse più dei premi “Thomas Rook” e premio “Andreina”, che meglio rispondano a questo messaggio. Perché si confrontano i puledri e ogni nome è circondato, nel suo team, da un clima di attesa esasperata nella consapevolezza che una vittoria potrebbe aprire la strada a una luminosa carriera. A cominciare dal premio “Pisa” che si corre dopo tre settimane. Diceva ancora Icardi: “Il cavallo è l’eroe buono, il distributore di sogni”. E’ con questo spirito che ci accingiamo a vivere oggi le due poule, entrambe così cariche di storie che raccontano di grandi speranze o di sogni delusi. E se il cavallo è di casa, cioè di Barbaricina, il sogno realizzato può diventare abbacinante, come accadde con la grigia Solva nel 1984 che fu poi seconda, per un soffio, nel “Regina Elena”, o con Capolago, secondo nel “Rook” del 1990, che vinse tre settimane dopo il 100° premio “Pisa”. E oggi cosa accadrà? Fra i maschi del “Rook” (1600 metri, 8 partenti, maschi) i favori del pronostico dicono Tequila Picante, vincitore del “Criterium”, mentre il premio “Andreina” (1600 metri, 9 partenti, femmine) vede esaltare la chance di Modigliana, recente vincitrice del qualificante HP romano “Sette Colli”. Ma sarà la pista, poi, a dire tutta la vera verità.

Il programma è ricco anche di altri motivi d’interesse con i premi “Le Navi Antiche di Pisa”, “Panathlon Cub Pisa e Valdarno Inferiore”, “Walter Wright”, “Vittorio Zaini”, e il ricco Gran Premio di Primavera dell’anglo-arabo con 13 partenti.

Un’inconsueta iniziativa per il pubblico sarà rappresenta oggi da una dimostrazione di falconeria. Si potranno ammirare rapaci quali aquila reale, nibbio reale, nibbio bruno, falco di Harris, gufo reale europeo, gufo reale virginiano subartico, gufo brasiliano dagli occhiali, allocco comune europeo, allocco della Malesia, barbagianni. Gli spettatori che si saranno prenotati attraverso il sito “Ippodromo di San Rossore” potranno trasformarsi in “falconieri per un giorno” indossando il guantone per accogliere un rapace in volo. I più piccoli potranno cimentarsi con assioli e barbagianni.

Sette corse, si inizia alle 14,30; questi i favoriti: I corsa - Sopran Islanda, Posillipo; II corsa - Pure Circle, Bal Masque, Light French; III corsa - Elisir, Forbidden Colour, Bagliore; IV corsa - Modigliana, Love Deluxe, It Is Law; V corsa - Killer Coffee, Global Hero, Dicono di Te; VI corsa - Tequila Picante, Sopran Blakey, Capoliveri; VII corsa - Heuve d’Hiver, Zeta Penny, Bolliri.