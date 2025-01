Ippica Manca il sole ma non lo spettacolo

Non è facile creare una priorità di valori quando il programma offre corse in piano in ostacoli come nel pomeriggio di ieri a San Rossore ma la storia stessa del Prato degli Escoli impone una scelta e cioè le corse in piano. In una giornata certamente non baciata dal sole (eufemismo) il premio “Filiera Ippica Toscana”, condizionata per femmine sulla distanza dei 1500 metri, aveva raccolto al via buone performer. La corsa è stata mortificata dal ritiro di Aristovic che era accompagnata da buone voci. A darsi battaglia son rimaste tuttavia combattenti di rango a cominciare da Deadline, eletta favorita, ma è stata Alabama Pearl (G. Marcelli), già autrice di ottime performance, a ridare il sorriso a Stefano Mariotti, un trainer sempre in credito con la fortuna. Al secondo posto Love Tonight, soltanto terza la favorita. La Toscana ospita, fra le regioni italiane, il maggior numero di cavalli e nella “Filiera” sono rappresentate razze diverse che originano varie attività sportive ed economiche.

Fra le altre corse in piano destava grande aspettativa il premio dedicato a Lionello Milani, una condizionata sui 1200 metri. Gli aspiranti al successo erano Momento Giusto (il favorito della corsa) ma avevano chance anche Ottanese e Chiaroscuro senza dimenticare che Liborio tornava sulla distanza preferita con il proposito di vendere cara la pelle. Ma non c’è stata corsa. Liborio ha tentato la fuga ma la dirittura ha detto la verità con Momento Giusto (A. Stata) netto vincitore su Free Nation e Ottanese. Lionello Milani, al quale era dedicata la corsa, vinse il premio “Pisa” in due occasioni che all’epoca destarono clamore. Le altre due corse in piano sono state vinte da Twilight Ballet (M. Arras) e Tusichefalest (M. Sanna).

L’altra faccia del pomeriggio vedeva protagonisti i saltatori con una corsa di grande fascino: la “Prova di Assaggio” con i cavalli di 4 anni impegnati sui 3500 metri dello steeple chase. Questa corsa rappresenta ogni anno la scintilla dalla quale potrà maturare il campione dello steeple destinato, nel corso dei mesi, a raggiungere importanti obiettivi fino al sogno di poter disputare, raggiunti i 5 anni di età, la corsa delle corse, cioè il Gran Premio di Merano. Il favorito Cheeky Blimey è stato battuto da Excellent Drago (J. Falteisek) che era il preferito del nostro giornsle. Le altre due corse in ostacoli sono state vinte da Night od Dream (O. Velek) e Whirl Wind Girl (J. Falteisek). Si torna a correre giovedì.

Renzo Castelli