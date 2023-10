“Io non rischio”: le buone pratiche di Protezione Civile fanno tappa anche a Pisa

Pisa, 11 ottobre 2023 – Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche a Pisa si potrà partecipare alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile”. L’appuntamento è in Corso Italia (dalle 9 alle 18) con la partecipazione della Croce Rossa Italiana-Comitato di Pisa e della Pubblica Assistenza di Pisa. I volontari spiegheranno cosa fare prima, durante e dopo una eventuale emergenza.

“Pisa conferma la propria adesione alla campagna nazionale ‘Io non rischio’ per informare e formare la popolazione sui corretti comportamenti da tenere in caso di emergenze – spiega il sindaco Michele Conti che ha tenuto per sé la delega alla Protezione Civile -. Ringrazio i volontari e le volontarie e il personale della protezione civile comunale che nel prossimo fine settimana si metteranno a disposizione per sensibilizzare tutti su queste tematiche. Il Comune mantiene alta l’attenzione sul tema della prevenzione, formazione e comunicazione delle emergenze. Per questo invito tutti i pisani che non fossero già iscritti a iscriversi al nostro portale ‘AlertPisa’ per essere informati in tempo reale delle principali emergenze nel territorio comunale, a partire dalle allerte meteo”.

La Protezione Civile Comunale per le comunicazioni con la popolazione è dotata del sistema di allertamento “AlertPisa”, basato sulla piattaforma Everbridge. Il sistema permette di ricevere avvisi relativi alle allerte meteo e/o emergenze che interessano il territorio comunale. Possono registrarsi tutti i residenti e domiciliati a Pisa o che hanno comunque un interesse ad essere informati su criticità che possono verificarsi nel territorio comunale. La registrazione è gratuita e consente di scegliere se ricevere comunicazioni tramite sms e email (sono obbligatori), notifiche su app, chiamata su linea fissa e linea cellulare. Attualmente sono 5.800 i cittadini iscritti al servizio AlertPisa. Alla pagina www.comune.pisa.it/alertpisa il link per procedere alla registrazione al sistema di allertamento.

"Io non rischio" è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. "Io non rischio" è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.