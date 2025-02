Inzaghi: "Gioia le parole della curva. Noi dovremo essere sereni e liberi"

di Michele BufalinoPISAPrimo di tre match importantissimi per il futuro della stagione, dopo il quale i nerazzurri affronteranno in trasferta Sassuolo e Spezia, la sfida alla Juve Stabia si presenta come una gara dalle mille insidie. Inzaghi ha raccolto il testimone della Curva Nord, caricando l’ambiente in vista del match. Le parole della tifoseria organizzata hanno colpito profondamente Inzaghi, che ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno ricevuto: "Leggere il comunicato della Curva è stata una delle soddisfazioni più grandi da quando sono qui - ha dichiarato il tecnico -. Ho sempre sognato che questa squadra potesse restituire alla gente e alla società valori importanti, e sapere che questo viene riconosciuto è motivo di orgoglio. I ragazzi sanno che devono continuare su questa strada senza passi indietro, perché si stanno meritando un grande risultato. Mi auguro una bolgia oggi, perché il nostro pubblico ha sempre fatto la differenza fin qui". L’appello si è tradotto in un migliaio di biglietti venduti in più rispetto a giovedì mattina e ora all’Arena è stata ampiamente superata quota 7000 spettatori, con possibilità di arrivare anche a 8000 presenze. L’allenatore ha poi voluto ribadire il percorso di crescita della squadra: "Ho detto ai giocatori che tanti di loro hanno perso tempo negli anni, perché sono più forti di quanto credono - ha proseguito -. Stanno facendo un campionato incredibile e dobbiamo guardare solo avanti". Inzaghi ha detto la sua anche in merito a ciò che gli piace di più di questo mestiere: "Io ho cominciato dal settore giovanile e vedere la crescita dei miei ragazzi mi gratifica - ha raccontato l’allenatore - Il lavoro che abbiamo fatto col Pisa nel precampionato a Bormio è stato molto prezioso. Queste sono le soddisfazioni di un allenatore". Per la sfida contro la Juve Stabia, il Pisa dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. "Solbakken è vittima di un problema muscolare, non sarà della partita come Vignato". Il Pisa affronta una delle rivelazioni del campionato: "La Juve Stabia è una delle grandi sorprese della stagione - ha detto Inzaghi. Insieme a noi e allo Spezia ha sorpreso tutti, perché a inizio anno nessuno ci avrebbe pronosticati a questi livelli. È una squadra organizzata, tosta, che sa difendere e ripartire. Dovremo fare una grande partita, ma abbiamo una grande occasione davanti a noi". Un aspetto fondamentale sarà la gestione mentale di un campionato in cui il Pisa si trova a competere ai piani alti: "Dobbiamo essere sereni e liberi - ha ribadito il tecnico -. Non abbiamo nulla da perdere e ci meritiamo quello che abbiamo ottenuto fin qui. Pensavamo di dover inseguire e invece siamo lì". In chiusura, il tecnico nerazzurro ha voluto lanciare un messaggio ai più ansiosi tra i supporter, invitandoli a credere nel percorso della squadra: "Capisco l’ansia di una parte della tifoseria, ma dobbiamo essere tutti sereni - analizza il tecnico -. Se lavoriamo così, prima o poi ci arriveremo dove sogniamo tutti. Con una società e un pubblico come questo, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Il nostro compito è dare tutto per far sognare la nostra gente". La concentrazione resta massima per il match: "Pensiamo solo a questa partita, poi il resto verrà da sé. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e oggi sarà un altro test importante, poi penseremo a Sassuolo e Spezia", ha concluso l’allenatore.