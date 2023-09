Intitolata a Mariani la sede CLab

Una giornata di grande commozione per la comunità dell’Università che ieri mattina ha intitolato la sede del suo "Contamination Lab" (CLab Pisa) alla professoressa Giovanna Mariani, docente di finanza aziendale e presidente del corso di laurea magistrale in Banca, finanza aziendale e mercati finanziari, scomparsa il 4 novembre scorso a soli 60 anni. Una cerimonia sentitissima a cui hanno preso parte – fra gli altri – anche i familiari della professoressa; numerosi amici e colleghi; il prorettore vicario, Giuseppe Iannaccone; gli ex rettori Massimo Mario Augello e Paolo Maria Mancarella e l’ex direttore generale dell’Ateneo, Riccardo Grasso.