Imprenditoria, ricerca e cultura. Donne protagoniste dell’Internet Festival

Pisa, 8 ottobre 2023 – Donne protagoniste dell’ultima giornata di Internet Festival, in corso a Pisa fino a oggi, domenica 8 ottobre, in varie location. Imprenditrici innovative, ricercatrici, esperte di robotica, startupper ma anche antropologhe, scrittrici e volti televisivi: dalla giornalista Loredana Lipperini, chiamata a intervenire in un intenso omaggio a Michela Murgia, alla capo di gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti, fino alla poliedrica Sabina Guzzanti, in serata al festival per la presentazione del suo ultimo libro.

Donne creative, visionarie, esploratrici: sono loro le protagoniste dell’evento La Toscana delle donne innovatrici, in programma alla Gipsoteca d’Arte Antica dalle ore 15. Un incontro dedicato al fondamentale contributo delle donne nell’innovazione digitale con testimonianze che arrivano dal mondo della medicina, della moda, della scuola, della scienza e del sociale. Con Cristina Manetti, la startupper Lucia Arcarisi, l’esperta di biorobotica Gioia Lucarini, l’imprenditrice Valentina Del Prete, la presidente del Comitato Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Pisa Valeria Di Bartolomeo.

Al femminile anche l’omaggio a Michela Murgia condotto da Leandra Borsci: un dialogo tra Giulia Paganelli, in arte EvaStaiZitta, antropologa e attivista, e Loredana Lipperini, grande amica dell’autrice recentemente scomparsa, per riflettere sul concetto di artificio da un altro punto di vista: quello delle relazioni sociali e interpersonali (Gipsoteca, ore 17).

Al Cinema Arsenale grande attesa per Sabina Guzzanti che presenta il suo nuovo romanzo ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot. Una storia, tra ironia e scenari distopici, che racconta un futuro prossimo in cui gli esseri umani sono ancora in grado di decidere delle proprie vite. Una commedia che ruota attorno a temi di grande attualità come l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e le problematiche che porta con sé, e il cosiddetto ‘divario digitale’. Conduce Antonio Capellupo (ore 18). Alle 21 sale sul palco del Cinema Arsenale l’attore e musicista Carlo Amleto, per una performance dal titolo Umanizzare l’artificiale. All’ExWide ultimo appuntamento con Si salvi chi sa!, le conversazione tematiche con aperitivo finale che si concludono con un dialogo dedicato alle sfide lanciate dall’IA ai processi creativi, tra Beatrice Cristalli, formatrice e linguista, e il rapper Vipra (ore 19).

Sport e innovazione

Al Centro Congressi Le Benedettine riflettori puntati sul legame tra sport e intelligenza artificiale, al centro di due panel tematici dedicati al calcio e non solo. Nel primo (ore 16), L’innovazione digitale nello sport, si parla delle più innovative tecnologie per connettere artificialità e realtà con Emanuele Gragnani, Gianluca Galliani e Guido Geminiani, CEO di Impersive, società che realizza video immersivi grazie ai quali è possibile provare esperienze esclusive in prima persona, come prendere un caffè con Totti, giocare con Martin Castrogiovanni, o salire a bordo di Luna Rossa durante una regata. A seguire, Comunicare il calcio alla Generazione Z, un’occasione per riflettere su come i social siano diventati il vero campo di sfida per le società sportive, sempre più impegnate in campagne di marketing e di gamification ideate per sviluppare nuovi meccanismi di affiliazione e di supporto. Tra i relatori alcuni rappresentanti delle società calcistiche professioniste di Serie A e B (ore 17). Entrambi gli appuntamenti saranno moderati da Dario Focardi.

Ecosistema urbano

Alle Logge dei Banchi appuntamento da non perdere con la presentazione di Ecosistema Urbano, a cura di Legambiente. Si tratta del primo studio a livello mondiale che raccoglie i dati ambientali delle città per fornire un criterio di valutazione della sostenibilità. Il rapporto raccoglie ogni anno informazioni su 125 parametri ambientali per un corpus totale di oltre 125mila dati. Ne parleranno Mirko Laurenti di Legambiente, Sonia Paone dell’Università di Pisa, il giornalista Gabriele Masiero e, nel ruolo di moderatore, Yuri Galletti (ore 16).

BOOK & BOOK. Gli ultimi appuntamenti della sezione Book & Book prendono il via alle ore 11 nella sede di OpenPi con Paolo Gallina che presenta La protoarte dei robot. Quando arte, Robotica e IA si intrecciano, un saggio che esplora i punti di contatto tra robotica e arte, tra il rigore della scienza e la libertà dell’azione pittorica, moderato da Franz Russo (ore 11); a seguire ritorna a Pisa Antonio Pavolini, autore di Stiamo sprecando Internet, che porta a IF2023 un’importante riflessione sull’ascesa di Internet tra aspettative deluse, manipolazioni e un potenziale ancora in larga parte da comprendere ed esprimere (ore 12). Nel pomeriggio spazio a Confessioni di un’influencer pentita con Federica Micoli che, intervistata da Matteo Pelliti, racconta il suo viaggio di andata e ritorno negli inferi dei social, dalla popolarità all’ansia da like, dalla ricerca ossessiva di contenuti originali da pubblicare alla paura di perdere follower, fino alla scoperta di un modo diverso di vivere le piattaforme social (ore 16). La presentazione di La rivoluzione informatica. Conoscenza, consapevolezza e potere nella società digitale di Enrico Nardelli, con Fabio Gadducci sarà l’occasione per discutere sull’importante ruolo che riveste l’informatica nell’attuale società digitale (ore 17).

Musica

Al Cinema Lumière arriva Frontal, il quintetto guidato da Simone Graziano, uno dei migliori pianisti e compositori del panorama italiano, con alcuni tra i più significativi talenti del jazz nostrano come Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria e Dan Kinzelman al sax tenore. Ad affiancarli sul palco Clap! Clap! nome d’arte di Cristiano Crisci, produttore e performer di fama internazionale, da oltre un decennio tra i produttori italiani di musica elettronica più audaci (ore 21.30 - evento in collaborazione con Pisa Jazz e Toscana Produzione Musica - ingresso € 3, prenotazioni su https://oooh.events/). Da segnalare la performance di Abdullah Qadim Haqq aka The Ancient che si esibirà in un live painting alle Logge dei Banchi (ore 18), affiancato dall’ultimo live set electro di CEM3340 aka Christian Lisco (Curtis Electronix).

