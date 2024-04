Intelligenza artificiale. Il Festival della robotica disegna a Pisa le sfide del futuro più vicino

Il conto alla rovescia è appena iniziato. Si avvicina l’edizione 2024 del Festival della Robotica che farà di Pisa, da venerdì 24 a domenica 26 maggio la robo-city mondiale in cui presentare sfide, risultati e applicazioni in tema di robotica e intelligenza artificiale per farle conoscere ad un pubblico eterogeneo e di tutte le età. Organizzato da Fondazione Tech Care, il Festival hè sostenuto da Giunta Regionale Toscana, Consiglio Regionale Toscano, Comune di Pisa, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Cnr, Aoup, Fondazione Pisa, Fondazione Arpa, a cui si aggiungono aziende, enti, associazioni di categoria. Un evento, che estende quest’anno il suo raggio d’azione nel tempo e nello spazio con anteprima all’Agrifiera di Pontasserchio (San Giuliano Terme) il 30 aprile, venerdì 10 maggio a San Casciano Val di Pesa, con focus sulle soluzioni digitali e robotiche per gestire i vigneti e i cambiamenti climatici. Venerdì 17 e sabato 18 maggio, a Firenze, nella sede della Giunta Regionale per “Arte nel Metaverso” , con mostra di opere realizzate da artisti e tecnologi. Domenica 19 e lunedì 20 maggio tappa a Livorno con la robotica marina e mercoledì 26 e giovedì 27 giugno sarà la volta di Viareggio, per mettere in contatto a ricerca robotica pisana e le aziende nautiche.

Ma il cuore del Festival rimane Pisa, dove da venerdì 24 a domenica 26 maggio si snoderà nelle sedi di Stazione Leopolda, Arsenali Repubblicani, Cinema Arsenale, Canale dei Navicelli, Unione Industriale Pisana. Un programma denso che si apre con due eventi: il primo, nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, un dibattito pubblico sui temi della sicurezza, della pace, della sostenibilità ecologica, del lavoro nell’era dei robot; l’altro, in una esibizione di tecnologie robotiche indossabili per la vita di tutti i giorni e lo sport.

Tra le guest star di questa edizione, Oussama Khatib, docente della Stanford University, tra i massimi esperti la mondo nel campo della robotica, atteso al Festival sabato 25 maggio, al Cinema Arsenale di Pisa, per partecipare e commentare la proiezione del docu-film “OceanRace”, insieme ad Antonio Bicchi, docente dell’Università di Pisa, e a Paolo Dario, professore emerito della Sant’Anna.

"Il Festival della Robotica– spiega il direttore scientifico Mauro Ferrari - vuole attrarre strati sempre maggiori di popolazione, ampliando aree tematiche e contesti in cui si fa innovazione. Lo faremo dando la parola a esperti di fama internazionale e dando modo ai visitatori di interagire sia con gli esperti e con i robot e i loro simulatori in esposizione. Costruiremo un ‘training village’ con simulatori dei robot chirurgici e chiunque potrà sedere alla consolle come fa il chirurgo. Affronteremo temi come robotica aerospaziale, riutilizzo del cibo, animaloidi per il monitoraggio ambientale e ospiteremo scolaresche per mostrare droni subacquei, ma anche film cult su robotica e intelligenza artificiale, sui quali potranno discutere con docenti esperti di cinema e di tecnologie".

E il ritorno al futuro è servito.