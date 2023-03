Incontro sulla disabilità con Anna Rastello e camminata per tutti con le Joëlette

Valentina Bertini

Vicopisano (Pisa), 20 marzo 2023 - L'iniziativa fa parte del "Marzo di Donna", rassegna organizzata dal Consiglio per le Pari opportunità di Vicopisano, ed è una delle anteprime della Festa Dèi Camminanti che si svolgerà il 25 e il 26 marzo (per informazioni e per iscriversi ai cammini e agli eventi: www.camminanti.it).

EVENTO - "Disabilità: superpoteri, tabù o normalità?" Incontro con Anna Rastello venerdì 24 marzo, alle 18:00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Vicopisano.Interverrà l'Assessora alle Pari Opportunità, Valentina Bertini, la presidente del Cpo, Marta Galluzzo e ci sarà una condivisione con il pubblico presente. Ingresso libero e gratuito. L'incontro del 24 sarà seguito, il 25 marzo, da "Una camminata per tutti", sul Monte Pisano, con l'associazione AEliante, sempre frutto di questa collaborazione. L'escursione sarà accompagnata anche dalle Joëlette, speciali carrozzelle fuoristrada adatte a chi ha difficoltà di deambulazione o disabilità, e parteciperà Valeria Pappalardo, campionessa paralimpica di nuoto, in preparazione per le Paralimpiadi 2024 di Parigi (per approfondire: [email protected], la prenotazione è obbligatoria), nominata ambasciatrice dello sport per tutti dall'Amministrazione Comunale durante la recente Festa dello Sport. "Ci tengo davvero molto sia all'incontro del 24 in Sala del Consiglio che alla camminata- dice l'Assessora Bertini - e ringrazio Anna Rastello, AEliante, l'Associazione Dèi Camminanti e naturalmente il Consiglio Pari Opportunità, perché è espressione della normalità della disabilità, della volontà di superare discriminazioni, pregiudizi e barriere sia fisiche che mentali e culturali. Anna è la persona giusta per parlare di questo e sono felice che sia presente Valeria, campionessa di sport paralimpico, sì, anche di vita e di grandissima umanità."

M.B.