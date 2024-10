incontri letterari sotto l'albero da sabato 19 ottobre

San Giuliano Terme (Pisa), 17 ottobre 2024 - Sabato 19 ottobre 2024, alle 16, a San Martino Ulmiano, è stato organizzato il secondo evento di una serie di incontri culturali su scala regionale dal titolo Incontri letterari sotto l'albero, ideati dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti insieme alla professoressa Chiara Zanobini.

GIARDINO APERTO - In questa occasione, sotto un acero del giardino privato Croce-Zanobini aperto al pubblico, verrà presentato l'ultimo romanzo di Marco De Franchi, che ha un passato da Commissario Capo di Polizia, il thriller Il maestro dei sogni (Longanesi).Gli alberi faranno, infatti, da sfondo a tutte le presentazioni. Si tratta di un ciclo di incontri che è un vero e proprio tam-tam, dal castagno dell'alta Maremma all'acero della campagna pisana, con una mostra temporanea di quadri della pittrice pisana Michela Marinai, lavori volti a rappresentare la realtà visibile il più possibile nella sua essenza poetica, come scrive il critico d'arte professor Ilario Luperini. L'acero sarà, quindi, l'albero rappresentativo di San Giuliano Terme e lo scrittore Marco De Franchi, in quest'incontro, parlerà con Paola Alberti di incubi travestiti da sogni. La trama del romanzo di De Franchi descrive un criminale che sta trasformando gli incubi in realtà e di una giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, proprio l'ufficio della Polizia dove l'autore ha prestato servizio, una sorta di FBI italiana, che inizia una pericolosa caccia per fermarlo.

LE LETTURE - Letture a cura dell'attore della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it) Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi. L'evento, a numero chiuso, è a partecipazione gratuita previa prenotazione (obbligatoria) telefonando al 353 3879433, dalle 10 alle 14.