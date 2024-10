Incontri, apericena e spettacolo per "Il sorriso di Marianeve"

Favorire la conoscenza e lo scambio di tradizioni culturali diverse, è l’obiettivo principale della "Festa multietnica", che torna anche quest’anno nella Parrocchia di Santo Stefano.

L’iniziativa è organizzata dall’Unità Pastorale Santo Stefano S. Pio X i Passi e dal Gruppo Missioni Africa, che opera con progetti di sostegno rivolti in particolare ai villaggi più poveri dell’Etiopia e dell’Eritrea. Si inizia alle 17,30 con una tavola rotonda sul tema dei diritti umani, con la presenza del presidente Padre Vitale Vitali e di Maria Boggian, responsabile dei progetti di cooperazione, si proseguirà con un’apericena etnica alle 19,30, in cui sarà possibile assaggiare specialità di cucine quali quella eritrea, senegalese, ucraina, pakistana, marocchina, libanese, etiope e indiana.

Alle 21,15 finale di festa con lo spettacolo "Risate in Vernacolo e Musica" con il Crocchio dei Goliardi Spensierati. L’intero incasso della serata sarà devoluto al progetto "Il Sorriso di Marianeve", per la costruzione di una scuola materna nel villaggio etiope di Bitena, dedicato a Marianeve Parducci, la bambina che nel dicembre del 2016 proprio in una scuola ha trovato una tragica morte, e che da allora rappresenta una fonte di ispirazione per atti di solidarietà.

A.A.