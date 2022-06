Cascina (Pisa), 30 giugno 2022 - Terribile incidente nella notte a Cascina, un veicolo ha urtato una bicicletta condotta da un 84enne finito a terra. L'anziano è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Cisanello purtroppo per lui non c'è stato scampo, è deceduto nella notte a seguito delle lesioni riportate dallo scontro. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.