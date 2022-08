Incidente sulla Fi Pi Li, auto ribaltata: coda verso Firenze

Pisa, 1 agosto 2022 - Grave incidente sulla Fi Pi Li. Un'auto si è ribaltata sulla superstrada tra Vicarello e Lavoria. Una lunga coda si è formata dopo le 19 in direzione Firenze. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, due ambulanze e i vigili del fuoco.

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. Coinvolte nello scontro comunque ci sono due automobili. Sembra che un automobilista si sia fermato per cambiare una gomma dell'auto in corsia d'emergenza. Un'altra auto si sarebbe scontrata con il veicolo fermo. L'uomo che stava cambiando la gomma non avrebbe riportato ferite gravi. Ma è stato comunque portato al pronto soccorso per accertamenti.