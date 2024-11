"Incidente ad un operaio della Geofor"

Un operatore ecologico è stato colpito da un furgone mentre stava risalendo in una pedana. Un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, se non un grande spavento, ma che ha riaperto un tema che l’Unione Sindacale di Base di Geofor aveva segnalato diversi mesi fa. "Ad Aprile l’Usb Geofor - scrive in una nota il sindacato - aveva indetto uno sciopero, a cui ne sono seguiti altri due, dove denunciavamo la pericolosità del trasporto su pedana degli operatori ecologici addetti alla raccolta porta a porta, e proprio ieri un nostro collega è rimasto vittima di un incidente di questo tipo. Tutto questo è avvenuto proprio mentre stavamo scioperando per chiedere più tutele per la salute e la sicurezza".