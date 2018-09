Pisa, 27 settembre 2018 - Grazie all'impiego tempestivo dei Canadair, è stato domato l'incendio che da questa mattina stava minacciando la zona intorno a Lugnano, località nel comune di Vicopisano. Qui, in località Noce, era infatti ripresa una coda del rogo che da domenica sta flagellando il Monte Serra e i comuni di Calci e Vicopisano e che però è stata domata con l'impiego dei mezzi antincendio. Al momento non vi sono nuovi fronti attivi e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. A breve potrà dunque partire l'opera di bonifica degli oltre mille ettari di terreno andati distrutti dal fuoco.

Sono 35 le squadre dei vigili del fuoco presenti in zona e da stamani stanno operando due Canadair del Corpo e tre elicotteri della regione che hanno fermato il fronte di fiamma nella zona di Noce. Sono inoltre in corso attività di bonifica e verifiche nelle abitazioni e agli impianti di gas per consentire il rientro in sicurezza della popolazione.

«Circa 150 ettari di piante sono andati in fumo sul versante che va da Caprona a Cascina, in particolare nelle località di Crespignano, Noce e Lugnano». Così, in una nota, Alessandro Stassano, presidente di Confagricoltura Pisa secondo cui «ci sarà un perdita di circa 900 quintali di olio». «Una perdita notevole, che si ripercuoterà a lungo sui produttori della zona, soprattutto sulle realtà più piccole e meno strutturate - ha ripreso il numero uno dell'associazione degli agricoltori -. Considerando che ogni ettaro produce circa 25 quintali di olive per una resa di olio intorno ai sei quintali, si capisce che l'impatto economico di questo incendio sarà importante con la perdita di circa 900 quintali di olio».

«Il danno ambientale è ingente se pensiamo ai più di mille ettari di bosco che sono andati distrutti, oltre agli oliveti, ai campi di seminativo, ai castagneti, senza dimenticare che le fiamme hanno lambito anche alcuni agriturismi», evidenzia Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. «È ancora presto per stilare un bilancio definitivo in quanto il danno di ripercuoterà per lungo tempo. La nostra associazione si è già messa in moto per sostenere e aiutare i produttori a far ripartire le loro attività agricole».

Intanto la procura procede con la sua inchiesta per incendio doloso. Il fascicolo è sempre contro ignoti, nessuna pista è trascurata. Sono state acquisite immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona ma, secondo quanto si apprende, al momento non darebbero contributi decisivi. Il comandante provinciale dei carabinieri, Nicola Bellafante, ha precisato che «non esiste una lista di sospettati: raccogliamo informazioni e facciamo domande senza tralasciare alcuna ipotesi. Al momento non ci sono particolari sospetti su qualcuno».

LA REGIONE: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO - Il settore forestazione della Regione Toscana ha istituito un nuovo periodo a rischio incendi che sarà valido fino al 10 ottobre, a causa del vento forte previsto anche nei prossimi giorni. Lo rende noto il presidente Enrico Rossi. Pertanto sarà vietato l'abbruciamento di residui forestali e l'accensione fuochi in tutta la regione.