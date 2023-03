Incendio a Pisa in uno studio d’arte, decine di opere distrutte

Incendio a Pisa (foto Vigili del Fuoco)

Pisa, 20 marzo 2023 – Un incendio ha distrutto decine di dipinti custoditi all'interno di uno studio d'arte situato nel centro storico di Pisa. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio, probabilmente per cause accidentali, nella sala d'esposizione posta al piano terra e hanno impegnato a lungo i vigili del fuoco non solo nelle operazioni di spegnimento, ma anche per la bonifica. Danni da fumo e calore hanno interessato anche il primo piano dell'edificio. L'incendio non ha coinvolto persone, ma i danni all'immobile e ai dipinti esposti sono piuttosto ingenti. I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme sono ancora al lavoro per stabilire che cosa abbia innescato il rogo.