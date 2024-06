Incendio sui binari a Navacchio. Ritardi e cancellazioni, treni nel caos

Navacchio (Pisa), 25 giugno 2024 – Mattinata di passione per i pendolari in viaggio lungo la tratta Firenze-Pisa. A causa di un incendio nei pressi di Navacchio, la circolazione dei treni è stata prima rallentata e poi sospesa a partire dalle 7 di stamani, 25 giugno. In base a quanto appreso, il rogo dovrebbe essersi sviluppato vicino ai binari e potrebbe aver causato danni agli impianti di circolazione.

I treni hanno accumulato pesanti ritardi e molti di questi sono stati cancellati. Secondo quanto riportato dal sito di Trenitalia, il treno FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) - Roma Termini (10:00) è instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Viareggio con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti. Non ferma a Firenze Campo Marte e ferma anche a Viareggio.

I passeggeri in partenza da Firenze Campo Marte, possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia, mentre quelli diretti a Firenze Campo Marte possono proseguire da Viareggio. Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (11:26) del 24 giugno è fermo dalle ore 6:37 a Navacchio.