Incendio doloso sui binari. Decine di treni cancellati. Giorni d’inferno per i pendolari

Una giornata di pesanti disagi sulla tratta ferroviaria Pisa Firenze con diversi treni cancellati e altri che hanno accumulato ritardi anche superiori ai 30-40 minuti: l’inferno dei pendolari che si è ripetuto anche ieri mattina, dopo che analoghi problemi si erano verificati due giorni fa, sulla linea La Spezia Pisa e un giorno fa ancora sulla linea Pisa Firenze all’altezza di Signa ed è da chiarire se i tre episodi siano in qualche modo collegati. Fatto sta che, come spiega una nota di Ferrovie dello Stato – aAlle 4 della scorsa notte si è verificato un incendio doloso ad un locale tecnologico che ospita le apparecchiature del sistema di distanziamento treni tra Navacchio e Pisa, sulla linea Firenze – Pisa.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ha consentito la ripresa della circolazione tra Navacchio e Pisa su di un unico binario già a partire dalle 7.20.

"Ma - avverte Ferrovie dello StatoPer ripristinare la totale funzionalità della linea e consentire la piena offerta commerciale occorreranno tuttavia ancora dei giorni di lavoro. Questo comporterà la riprogrammazione di alcuni treni con cancellazioni o limitazioni. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto".

Intanto ieri in via straordinaria , per venire incontro a centinaia di pendolari rimasti a piedi, è stato autorizzato in via straordinaria l’utilizzo dei bus di Autolinee Toscane per la tratta Pisa Pontedera da parte di viaggiatori muniti di titolo di viaggio Trenitalia.