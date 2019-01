Pisa, 15 gennaio 2019 - Sono due le persone finite in ospedale a causa di un principio di incendio che è divampato questa mattina, intorno alle 10, in via Sesia, a Pisa: uno per un'intossicazione da fumo, l'altro perché, in preda la panico, si è lanciato dalla finestra per fuggire, ma per fortuna una tettoia in plexiglas ha attutito la sua caduta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa. Il principio di incendio ha avuto origine nella cucina all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. A prendere fuoco è stata la cappa di aspirazione che ha sviluppato molto fumo. Sul posto anche la Polizia e il 118. La cucina è stata resa momentaneamente non utilizzabile fino a risanamento delle condizioni igienico sanitarie e dell’impianto elettrico.