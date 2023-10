"Incendio a Putignano: sei auto distrutte, paura a Pisa e tentato furto alla Coop"

Momenti di paura la scorsa notte, e gente in strada, in via Lavaggi, nel quartiere di Putignano, per un incendio che ha danneggiato seriamente sei auto regolamente parcheggiate nel parcheggio pubblico della zona. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e venti e sul posto sono arrivate anche le pattuglie della Squadra Volanti della Questura, allertate da alcuni residenti che hanno chiesto aiuto alla polizia e ai vigili del fuoco. Sulle prime si temeva che potesse trattarsi di un atto vandalico, ma i rilievi dei pompieri, che hanno operato per oltre un’ora per sedare le fiamme, hanno potuto appurare che il rogo si è scatenato per cause accidentali. Per fortuna non ci sono persone ferite, mentre l’innesco sarebbe partito accidentalmente da una delle autovetture coinvolte.

Sempre gli agenti delle Volanti sono intervenuti ieri mattina in via Emilia per il rinvenimento di uno scooter rubato, ancora non denunciato, un Piaggio NRG di proprietà di una donna residente in città. La donna ha riferito ai poliziotti che in mattinata, mentre passava in via Corridoni, aveva notato due giovani sconosciuti, in sella al suo motorino, che ha descritto in ogni minimo dettaglio. Così ha deciso di seguirli con l’auto fino ad arrivare in via Emilia ove ha ritrovato lo scooter ancora acceso e sul cavalletto. E così ha chiamato il 112NUE. Sul posto i poliziotti hanno attivato le ricerche, sia in zona che a ritroso verso via Corridoni, per tentare di risalire ai due ladri.

Sempre la Squadra Volanti della Questura è intervenuta per tentato furto aggravato ai danni dell’esercizio commerciale Coop sito a Pisa in via Valgimigli. Il personale di vigilanza aveva fermato una 20enne, che tentava di allontanarsi con diversi prodotti senza pagarli alla cassa. La donna è stata compiutamente identificata e denunciata per tentato furto aggirato in esercizio commerciale, la merce per diverse decine di euro di valore è stata restituita alla direzione del centro commerciale.