Inaugurazione del parco Tina Bassi l'8 marzo a San Giovanni alla Vena

Una veduta aerea di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 6 marzo 2023 - Mercoledì 8 marzo, per il progetto ‘Strade di donne’, portato avanti dal Consiglio Pari Opportunità di Vicopisano con l’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, sarà inaugurato il Parco Giochi Tina Bassi, in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena. Saranno presenti, oltre al Sindaco Matteo Ferrucci, all’Assessora alle Pari Opprotunità, Valentina Bertini, alla presidente Marta Galluzzo e alle consigliere del Cpo, anche gli studenti, le studentesse e le insegnanti che hanno preso parte al progetto. Dopo l'inaugurazione si sposterà nei vicini locali del CIF Vicopisano per una serie di proiezioni che approfondiranno sia il progetto Strade di donne che la figura e l’importanza dell’avvocata Tina Bassi, nota come l’avvocata delle donne.

TINA BASSI - Difese, infatti, in numerosi processi i diritti delle donne (celebre il processo relativo al massacro del Circeo), ribaltando con la sua professionalità la tendenza, nei processi per stupro, a trattare la vittima da colpevole. Come coautrice della legge contro la violenza sessuale, nel 1996, contribuì a trasformare questo reato in un reato contro la persona e non contro la morale sessuale, come era considerato fino a quel momento. L’inaugurazione è aperta alla cittadinanza e non occorre alcuna prenotazione.

M.B.