In uscita "Il pescatore di immagini" dell'autore pisano Gianluca Lucchese

Pisa, 14 giugno 2024 - Esce su Amazon "Il Pescatore di immagini", di Gianluca Lucchese. Un'immersione per più di novanta volte tra favole, immagini e pensieri a voce alta. Timori, paure, ma anche la propria miglior vena creativa e comunicativa, in un dialogo quotidiano che la parte più profonda di sé, per imparare a volersi bene. "Poi avvenne un cosa strana. Le cadde una prima lacrima di fango. Dopo la seconda. Infine la.. No, la terza le cadde d'oro. E la strizne. La strinza forte forte nel pugno e sorrise". GIANLUCA LUCCHESE - L'autore pisano Gianluca Lucchese, da sempre appassionato alla crescita personale e comunicazione (Licensed Master Practitioner of Nlp) esordisce con “Buttafuori per caso” (2004), prefazione di Klaus Davi. Con “La spiaggia perfetta” Miele Ediz. vince il concorso letterario “Favole, cammini e percorsi” (2008), tradotto anche in Inglese. Per circa tre anni ha scritto articoli su Ihf (International Hair Fashion). Nel tempo, pubblica una ventina di racconti in antologie per Giulio Perrone Editore, L’erudita, Delos Books, Bel Ami, Aletti Editore. Con “Acquadoro” (2016), Ediz. Terre Sommerse, a cura di Niccolò Carosi, si fa conoscere meglio in rete e sui social, tanto che Amedeo Minghi lo “pesca” per assegnargli una rubrica sulla sua rivista digitale “Melos” ; in due anni, otterrà milioni di visualizzazioni. Assieme ad Alberto Nelli (cantautore) ha scritto i testi per tre canzoni che hanno vinto il premio della giuria e del pubblico nelle fasi finali di Musicultura 2019. “Il pescatore d’immagini”, esplora l’anima di tutti i lavori sopra citati. Michele Bufalino