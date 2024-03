In ricordo di Mariano Tramontana: "Ha dedicato la sua vita agli altri"

e Matteo Tramontana*

È difficile esprimere a parole quanto sia profondo il nostro amore e la nostra gratitudine per lui, ed è per questo che, a una anno dalla sua morte, vogliamo rendere omaggio alla persona meravigliosa che era. Nostro padre era un uomo di grandi qualità: un cuore generoso, una dedizione incrollabile e una grandezza d’animo che illuminava le vite di coloro che lo circondavano. Ha dedicato più di trent’anni della sua vita come guardia parco, proteggendo la natura che amava così profondamente per garantire che le future generazioni potessero goderne. Ricordiamo ancora la passione per la politica e soprattutto i due mandati come consigliere comunale che gli hanno permesso di ottenere una maggiore gratificazione e ma anche l’apprezzamento da parte di molte persone. Ha sempre cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati senza mai perdere di vista i valori puri in cui credeva: difficilmente cambiava idea, caratteristica che alcuni hanno di certo criticato, ma la testardaggine costituiva una delle sue particolarità. Infine l’incarico di vicecomandante della polizia municipale, svolto con dedizione e onore per mantenere al sicuro la nostra comunità. Ma più di tutto, nostro padre era un uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. Non importava se si trattava di dispensare un semplice consiglio o di svolgere un compito più complesso. Nostro padre era sempre lì, pronto a offrire la sua mano amica e il suo sostegno incondizionato. Il suo cuore immenso e la sua generosità senza pari hanno toccato così tante vite, lasciando un’impronta indelebile su tutti coloro che ha incontrato lungo il suo cammino. Ricorderemo sempre con affetto i momenti speciali trascorsi con lui e tutte quelle cose semplici che facevamo insieme e che ci hanno permesso di trascorrere del tempo prezioso con lui. Ogni momento con lui verrà da noi custodito nel nostro cuore come un tesoro unico. Anche se oggi piangiamo la sua assenza, sappiamo che il suo spirito vivrà per sempre nei nostri pensieri e accanto alla nostra anima. Ringraziamo nostro padre per tutto ciò che ha fatto per la nostra famiglia, per gli insegnamenti e i valori trasmessi e soprattutto per l’amore che ha sempre dimostrato. Che la sua memoria sia una benedizione per tutti noi.

*Figli di Mariano Tramontana