In pista per Cecchelli 13 donne e 11 uomini ecco la squadra del Pd

Sono stati presentati ieri al circolo Arci di Pappiana i candidati del Partito Democratico per le elezioni amministrative a San Giuliano Terme che si terranno l’8 e 9 giugno. Il Pd sarà la forza trainante della coalizione del centrosinistra che ha scelto come candidato a sindaco Matteo Cecchelli. Tredici donne e undici uomini, tanti dal mondo della scuola, tra i candidati anche due assessori uscenti, consiglieri comunali e simpatizzanti. "Avere tutti i partiti dal Pd fino a Sinistra Unita con Rifondazione, passando da Italia Viva, Azione e le liste civiche – ha detto il candidato a sindaco Matteo Cecchelli -, è un valore aggiunto, non dobbiamo aver paura della varietà politica all’interno della nostra coalizione". Un percorso di cui lui stesso si è fatto promotore. A questa tornata elettorale i candidati saranno solo due, non accadeva da vent’anni: "Siamo tornati al bipolarismo" scherza Cecchelli, che dà la carica ai suoi "forza e coraggio, siamo sulla strada giusta, dobbiamo mettere al centro i bisogni delle persone" è lo slogan scelto dai dem sangiulianesi. "Una strada che abbiamo costruito con fatica giorno dopo giorno" precisa il sindaco uscente Sergio Di Maio, "padre politico" di tanti che non perdono occasione di ringraziarlo durante la presentazione. "Matteo è come un fratello minore – continua Di Maio -, la scelta migliore per la continuità". Alla presentazione erano presenti anche l’assessora regionale Alessandra Nardini, il segretario comunale del Pd, Aldo Bronzini e Giuseppina Lotti, consigliera comunale. "A San Giuliano – afferma Nardini -, andiamo a testa alta e non c’è bisogno di tapparci il naso, possiamo dire che siamo diametralmente opposti alla destra".

Di seguito la lista dei candidati: Filippo Pancrazzi (assessore uscente), Giovanna Piccione, Angela Pisano (consigliera comunale), Elisa Pistelli, Matteo Puccioni, Wladimiro Rossi, Francesco Simonini (consigliere capogruppo Pd in consiglio comunale), Giulia Stampacchia, Donata Triggiani (consigliera comunale), Francesca Vasone (21 anni, la più giovane candidata), Grazia Ambrosino, Angiolo Bernardi (consigliere comunale), Erika Buchignani, Sirio Caselli, Lara Ceccarelli (assessora uscente), Fabiana Coli, Andrea Garfagnini, Carmela Gitto, Francesco Luperi, Alberto Martini (consigliere comunale), Stefania Massai, Raffaele Matteoni, Francesca Mori, Federico Mugnai.

Enrico Mattia Del Punta