In piazza ecco il Camper della Salute. Gratis test su diabete e melanoma

Melanoma e diabete sono malattie silenti, che spesso esordiscono senza sintomi e sono difficili da riconoscere, per questo arriva in città il camper della salute, che gratuitamente aiuta i cittadini a prevenirle e riconoscerle. Sabato 8 marzo in piazza Vittorio Emanuele II si effettueranno test gratuiti, senza bisogno di prenotazione, parallelamente ad una campagna di sensibilizzazione per un corretto stile di vita ed una sana alimentazione. L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Pisa Host e dal Lions Pisa Certosa, con la collaborazione del Comune, Misericordia di Pisa e Acm (Associazione Contro Melanoma).

Tutta la giornata, dalle 9 alle 17.30, per individuare il rischio di sviluppare il diabete tipo 2, ricevendo informazioni su alimentazione da seguire, controlli medici da effettuare e stili di vita appropriati per prevenire la malattia, con la possibilità di effettuare anche visite dermatologiche di prevenzione per individuare il rischio di sviluppare il melanoma.

A presentare l’iniziativa l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, Valtere Amadio e Giuseppe Garcea, rispettivamente presidente ed ex presidente del Lions Club Pisa Host, Stefano Sabadini e Serena Batini, presidente e membro del Lions Club Pisa Certosa, Antonella Romanini, presidente di Acm e Sandra Capuzzi, commissario straordinario della Misericordia di Pisa.

"Una iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione - ha affermato Bonanno – che offre ai cittadini la possibilità di effettuare screening e esami gratuiti grazie alla disponibilità di medici e professionisti. Un’occasione importante per chi non ha le possibilità economiche o per aggirare i tempi spesso lunghi che prevede la prenotazione di visite specialistiche".

Per la prevenzione del diabete tipo 2 in particolare, i cittadini che accederanno al camper della salute avranno la possibilità di sapere in modo gratuito e veloce se rientrano nella categoria a rischio di sviluppare la malattia. I medici presenti saranno a disposizione per effettuare il test gratuito "Test Findrisc", validato a livello internazionale: si tratta di domande sulle proprie abitudini di vita, unite alla valutazione dell’indice di massa corporeo e alla misura della circonferenza del girovita, che, associate insieme, permettono di misurare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nell’arco di dieci anni.

Alessandra Alderigi