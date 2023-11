In onda il brano "La Luna" di Marianna Valloggi

"La Luna" è il brano d’esordio discografico di Marianna Valloggia, ospite oggi a Punto Radio alle 14 al programma "Cartoline digitali" di e con Luca Doni e realizzato in collaborazione con Alex Galli. La canzone è scritta da Franco Fasano e Mario Gardini, nel 1994 su richiesta di Mia Martini, e sarà presentata agli ascoltatori durante la puntata. "Ho scelto di interpretare questo brano - spiega la cantante di origini peruviane - inizialmente perché le occasioni non si devono lasciare scappare, e seguendo il consiglio di Franco, ho provato a cantarla e verso dopo verso è stato come se raccontassi la mia storia, la storia di una persona sorridente ma sempre un po’ malinconica, alla ricerca di amore e comprensione che solamente un astro ‘solo’ come la luna, che si riesce a vedere in modo chiaro solo di notte, può capire fino in fondo, diventando la confidente che non ho mai avuto". Marianna Valloggia, è una cantante interprete di musica d’autore. Nata in Perù, ha portato con sé la solarità e la generosità delle Ande. Fin da giovane, ha iniziato a cantare una varietà di generi musicali, ma è stato solo da adolescente che ha scoperto l’aspetto didattico del canto, rendendosi conto del suo talento vocale e della possibilità di esprimersi con le canzoni. La sua voce è caratterizzata da sfumature soul, con una delicatezza che tocca il cuore. Nel 2014, ha fondato la scuola MA&C (Musica Anima & Corpo) a Borgomanero (Novara e nel 2022 ha creato il metodo di canto VoceViva, che unisce tecnica di canto, mindfulness e cantoterapia per insegnare il canto anche alle voci più improbabili e timorose.