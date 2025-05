In cammino tra le dune: la passeggiata naturalistica di La Vita Oltre Lo Specchio

Pisa, 6 maggio 2025 - Una giornata all’aria aperta, immersi nella natura e nella bellezza del litorale pisano, per ritrovare equilibrio, benessere e condivisione. Sabato 10 maggio l’associazione La Vita Oltre lo Specchio organizza una passeggiata da Marina di Pisa a Tirrenia, con sosta all’Oasi WWF e passaggio tra le suggestive dune della costa. L’evento, gratuito e riservato a soci, operatori e volontari, rientra nel progetto “Il futuro è una promessa”, cofinanziato da Fondazione Pisa, e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e supporto portato avanti dall’associazione, attiva nel sostegno a persone che vivono un disturbo alimentare. La giornata inizierà alle 9:15 con il ritrovo al campo sportivo di Marina di Pisa, da cui si partirà alle 9:30. Il tragitto prevede una camminata di circa 10 km, senza difficoltà particolari, guidata da Federico di Azimut Treks, esperto ambientale che accompagnerà il gruppo lungo il percorso. Il pranzo sarà al sacco e verrà consumato sulla spiaggia, in un momento di condivisione informale e rilassato. Il rientro a Marina di Pisa è previsto per le 15 con autobus da Tirrenia. L’iniziativa ha un numero limitato di posti: 25 partecipanti in tutto, è gratuita per i soci e gli operatori dell'associazione e per iscriversi è necessario inviare una mail a [email protected]. "Ogni grande cambiamento inizia facendo un piccolo passo — scrive l’associazione — facciamolo insieme e diventerà un cammino di speranza". Un invito a rallentare, respirare e ritrovare il proprio passo, dentro e fuori di sé.