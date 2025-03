Impresa di Francesckino & Federico: "Liverpool emozionante scoperta"

Francesco e Federico hanno sfrecciato con la maglia nerazzurra fino a tagliare un nuovo importante traguardo. La coppia di pisani, unica in gara nella modalità atleta spingitore e partecipante in carrozzina, domenica mattina ha corso la mezza maratona di Liverpool in circa 2 ore e 20 minuti macinando 21 km. La loro è stata una partecipazione che va ben oltre la mera competizione sportiva poiché, che sia in Italia o all’estero, al cuore delle loro performance c’è un messaggio prezioso: promuovere l’inclusione e l’accessibilità delle disabilità in tutti gli ambiti della vita. "E’ stata una grandissima emozione e una grande scoperta. Liverpool è un modello di accessibilità: alberghi, musei, strade sono pensati per dare la possibilità a tutti di vivere liberamente gli spazi, comprese le persone con disabilità" ha commentato Francesco Michelotti, conosciuto a Pisa come Franceschino, maratoneta e presidente dell’associazione "Go Franceschino go". Michelotti, classe 1985, soffre di tetraparesi spastica dalla nascita, una malattia degenerativa che nel tempo ha compromesso le sue capacità motorie. Grazie alla consistente donazione di PharmaNutra, il maratoneta pisano ha potuto prendere parte alla gara podistica con una nuova carrozzina da corsa che ora sarà messa a disposizione dell’associazione ‘Go Franceschino go’ per tutte le persone con disabilità che vorranno provare l’esperienza di correre.

"E’ stato fantastico – ha aggiunto l’atleta spingitore Federico Mataresi –. Ci ha accolti una città veramente inclusiva e accessibile al 100% fatta a misura d’uomo. Inoltre, abbiamo ricevuto un grandissimo supporto da parte degli altri atleti in gara (hanno partecipato circa 12mila persone). Molti di loro quando ci sono passati accanto durante la corsa non hanno perso l’occasione di infonderci una dose di carica extra. Il percorso era ‘nervoso’ e con ‘strappi’ in salita non facili da affrontare, ma comunque ce l’abbiamo fatta e rientriamo a Pisa con due medaglie e un’esperienza in più nel nostro bagaglio". Non si tratta della prima corsa fuori dai confini nazionali per la coppia di atleti. Infatti, il 6 novembre del 2022 Francesco e Federico tagliarono insieme il traguardo della celebre maratona di New York. In quell’occasione rappresentarono l’Italia nella modalità composta da atleta spingitore e da atleta spinto per la quale l’organizzazione della Grande Mela ammette solamente 5 partecipanti.

Ilaria Vallerini