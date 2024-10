Impiegato commerciale in un’azienda elettronica

Un impiegato/a commerciale per azienda settore elettronica di Pontedera cha farà da interfaccia con i clienti gestendo le commesse e occupandosi della redazione e presentazione di preventivi. Richiesti Diploma, preferibilmente tecnico, e conoscenze informatiche di base. Indispensabile patente B per recarsi in auto presso i clienti in ambito regionale. Completano il profilo attitudine ai rapporti con le persone, affidabilità e precisione. In caso di mancanza di candidati con esperienza l’azienda valuterà anche profili senza esperienza da formare con contratto di apprendistato. Contratto full-time a tempo indeterminato per candidati con esperienza e di apprendistato per candidati senza esperienza. Tipo di contratto: lavoro a tempo indeterminato. Info sul portale Arti Toscana, codice offerta PI-234865.