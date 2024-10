Il web diventa lavoro. Quaranta assunzioni nell’informatica grazie a un contest

"L’anno scorso abbiamo assunto 5 persone tra chi ha partecipato al nostro contest, quest’anno puntiamo a un risultato anche migliore". Trovare lavoro con Internet Festival? Si può. La TD Group, azienda pisana di riferimento nell’offerta di servizi IT, assume ben 40 persone e lo fa divertendosi grazie allo stand, sotto le Logge dei Banchi, dell’Internet Festival. Oltre alla possibilità di mandare il proprio curriculum e avere un colloquio con l’azienda, TD ripropone per la seconda edizione ‘Speed code review’, il contest con l’obiettivo di mettere alla prova i giovani appassionati di informatica.

Fino a domenica, i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 30 anni potranno partecipare al gioco che richiede di trovare nel minor tempo possibile degli errori inseriti in un codice e sempre diversi tra loro. La premiazione dei migliori tre partecipanti è prevista poi per il 13 ottobre. Un’occasione importantissima per entrare in contatto con l’azienda pisana ma di caratura nazionale, che sta aprendo le sue porte a una quarantina di persone, peraltro giovani e del territorio. "TD Group ha da sempre un occhio di riguardo sui giovani e sul territorio pisano: noi siamo nati qui e ci vogliamo investire il più possibile". E l’interessamento è reciproco, visto che già stamattina erano diverse decine i ragazzi e le ragazze in fila davanti al tavolino bianco sotto le Logge dei Banchi con sopra due semplici computer.

"Il nostro personale Internet Festival non poteva iniziare in modo migliore - afferma Antonio Barbati Minischetti, CIO di TD Group Italia -. Già stamattina (ieri mattina ndr), nel primo giorno di manifestazione, tra pre-iscritti e partecipanti al contest siamo a quasi 50 ragazzi. Ci sono quindi le premesse per superare ampiamente i 100 iscritti dello scorso anno. Manifestazioni come Internet Festival possono essere un driver davvero importante per le nuove generazioni e come TD Group Italia l’attenzione verso i ragazzi del territorio è sempre tra le nostre priorità. Lo scorso anno nei mesi successivi alla nostra presenza in evento sono state cinque le assunzioni tra chi ha direttamente partecipato al contest e chi ci ha conosciuto in quell’occasione. In questo 2024 - conclude Antonio Barbati Minischetti - puntiamo a un risultato anche migliore. Abbiamo 40 posizioni aperte nella nostra azienda che speriamo di riempire con giovani preparati e con la volontà di costruirsi un futuro nel mondo dell’information technology".

