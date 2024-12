Il tradizionale concerto in Cattedrale

Venerdì 13 dicembre alle 21 la XIX edizione del Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, in programma la Messa a quattro voci per tenore, baritono, coro e orchestra nota anche come la Messa di Gloria, affidata alla Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa e l’Orchestra da Camera di Mantova, con la direzione di Riccardo Donati.

Il coro di voci bianche concluderà il concerto con alcuni canti della tradizione natalizia. In occasione del concerto il pubblico avrà la possibilità di sostenere, con una libera offerta, il progetto di solidarietà "Mensa dei poveri" promosso dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Gianluca Pasolini tenore Mirco Palazzi basso Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa Orchestra da Camera di Mantova Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina di Pisa Riccardo Donati direttore Giacomo Puccini (1858-1924) Messa a quattro voci (Messa di Gloria), SC 6 per tenore, baritono, coro e orchestra Canti tradizionali natalizi Info Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente online a partire dal 10 dicembre alle 14. A breve sarà disponibile il link alla pagina di prenotazione. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi. La prenotazione online termina quando i posti non son più disponibili e in ogni caso alle 14 del giorno del concerto.