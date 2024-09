Il tempo della crescita, incontri sull'educazione nella prima infanzia a Vicopisano

Vicopisano, 5 settembre 2024 - Nel Comune di Vicopisano si svolgeranno una serie di incontri gratuiti dedicati all’educazione nella prima infanzia, un'iniziativa rivolta a genitori, educatori, insegnanti e adulti interessati. Promossi dal coordinamento pedagogico comunale, gli appuntamenti sono curati da Marta Galluzzo, coordinatrice pedagogica del Comune, in collaborazione con l’Ufficio delle politiche scolastiche ed educative e l’Amministrazione Comunale. Il bisogno di supporto alla genitorialità "Negli ultimi anni abbiamo riscontrato una crescita dei bisogni di supporto alla genitorialità", spiega la dottoressa Galluzzo. Per rispondere a questa esigenza, il Comune ha deciso di organizzare tre incontri, in cui saranno presentate le proposte di tre professioniste nel campo dell’educazione e dello sviluppo infantile: Anita Rusciadelli, grafologa specializzata in età evolutiva, Michela Marinai, educatrice e operatrice certificata "Nati per la musica", e Cristiana Soldaini, psicomotricista relazionale. Queste esperte offriranno strumenti e metodologie che mettono al centro la relazione educativa e l’ascolto, utilizzando tecniche come l’osservazione, la comunicazione, la musica e la psicomotricità. Il calendario degli incontri Gli incontri, che si terranno tutti presso la Sala del Consiglio di Vicopisano dalle 17:00 alle 19:00, affronteranno tre temi centrali per l’educazione e lo sviluppo infantile: 10 settembre - "I bambini e le bambine, dentro e fuori: per una comprensione profonda dell'infanzia attraverso lo sviluppo grafico dai primi scarabocchi" Con Anita Rusciadelli, grafologa della famiglia e dell’età evolutiva, l’incontro si concentrerà sullo sviluppo grafico nei bambini, analizzando i primi segni e scarabocchi come espressione del mondo interiore e dello sviluppo cognitivo dei più piccoli. 12 settembre - "Stella, stellina: l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazioni" Michela Marinai, educatrice e operatrice formata nel progetto “Nati per la musica”, guiderà i partecipanti alla scoperta della musica come strumento di relazione e connessione emotiva tra adulti e bambini. 24 settembre - "Datemi tempo! I gesti e lo sguardo dell'adulto a sostegno dello sviluppo psicomotorio del bambino dalla nascita alla prima infanzia" Con Cristiana Soldaini, psicomotricista relazionale, si esploreranno le tappe dello sviluppo psicomotorio, ponendo l’attenzione sull’importanza dei gesti e dello sguardo degli adulti nel favorire una crescita armoniosa del bambino. Una comunità attenta all'infanzia Questi incontri rappresentano un'importante occasione per creare un dialogo tra famiglie, educatori e professionisti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per supportare lo sviluppo e il benessere dei bambini nella prima infanzia. "In base alle iscrizioni raccolte – aggiunge la dottoressa Galluzzo – saranno poi organizzati percorsi per le famiglie presso il Polo Generazioni, nel distretto socio-sanitario di Vicopisano". La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione inviando una mail a [email protected]. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Vicopisano (www.comune.vicopisano.pi.it). Un’opportunità preziosa per chi desidera approfondire temi legati all’educazione infantile, in un contesto che promuove la crescita e il benessere dei bambini.