"Il sindaco ha violato la normativa"

Nell’ultimo Consiglio Comunale avrebbe dovuto essere approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 del Comune di Calci, ma così non è stato. La denuncia è del gruppo consiliare Uniti per Calci: "Il punto fissato all’ordine del giorno è stato ritirato dal Sindaco dopo che noi abbiamo segnalato la violazione, da parte dell’amministrazione, di norme del testo unico degli enti locali e del nostro regolamento di contabilità. Non è stato infatti trasmesso, nel termine di legge, il materiale necessario per la discussione. Una violazione che, ledendo la possibilità dei Consiglieri di esercitare le proprie prerogative in modo consapevole, comporta l’impugnabilità e l’annullabilità della delibera, eventualmente approvata, da parte del Giudice Amministrativo".

Prosegue Uniti per Calci: "Dalla discussione in Consiglio è emersa, a nostro parere, una mancata conoscenza della normativa da parte degli amministratori che,solo dopo una lunga sospensione della seduta, hanno deciso di ritirare il punto relativo all’approvazione del rendiconto della gestione, e altri due ad esso collegati, per ripresentarlo al prossimo Consiglio nel rispetto dei termini di legge. Quello che è certo è che, come minoranza, avremmo potuto tacere e far annullare l’atto con conseguenze negative per il Comune, imputabili unicamente ai nostri Amministratori. Invece, segnalando questa grave violazione, abbiamo agito,ancora una volta, con grande senso di responsabilità. perché svolgiamo il nostro ruolo nell’ottica di una buona politica unicamente nell’interesse dei calcesani" concludono i Consiglieri di Uniti per Calci.