Il ‘rompete le righe’ dei nerazzurri: "Ciao Dire". Stefanelli saluta il Pisa

Ultimo giorno di scuola per i calciatori nerazzurri, ieri di fronte al loro ultimo allenamento prima dell’interruzione delle attività da San Piero a Grado. Per qualcuno sarà un arrivederci, per qualcun altro un addio. Come nel caso di Stefano Stefanelli. Una giornata di saluti per il direttore sportivo del Pisa Sporting Club che, fin dalle prime ore della mattinata, ha supervisionato l’allenamento, come sempre accaduto. Da uomo di campo e di spogliatoio, Stefanelli è sempre stato vicino alla squadra per tutta la stagione. Nei prossimi giorni infatti arriverà l’ufficialità, come passaggio formale, del suo addio con la società, per passare alla Juventus da braccio destro di Cristiano Giuntoli. Rimarrà comunque a Pisa fino a metà giugno per concludere i lavori e predisporre il trasloco a Torino. "Ciao ‘Dire’, teniamoci in contatto", gli rivolgono come saluto i calciatori e lo staff nerazzurro. Abbracci, pacche sulle spalle e anche un romantico addio. Stefanelli infatti ha chiuso idealmente gli allenamenti con una ventina di giri di campo. Solo, in mezzo all’erba del centro sportivo. Un modo per congedarsi, senza protagonismi, in punta di piedi, da uomo di campo.

L’ultimo giorno di allenamenti ha visto i tanti calciatori nerazzurri avvicendarsi al campo. Inutile dire che i primi ad arrivare e i primi ad andare via sono stati, come sempre, i senatori dello spogliatoio. Da De Vitis a Masucci, passando per Caracciolo, così come Matteo Tramoni ed Ernesto Torregrossa, di fronte anche a un lavoro personalizzato in palestra, dati gli infortuni stagionali. Proprio il saluto di Tramoni è stato uno dei più calorosi nei confronti del diesse Stefanelli, prima di lasciare il centro sportivo. Con la conclusione della settimana di allenamento termina anche il lavoro stagionale del gruppo squadra, che si ritroverà per i test atletici pre-stagionali tra circa un mese e mezzo, prima della partenza per il ritiro a Bormio (per il quale manca solo l’ufficialità).

Intanto Giovanni Corrado, da direttore generale, è sempre alle prese con i colloqui per il nuovo diesse e per il momento i nomi sul piatto restano questi: Luciano Zavagno, Mattia Baldini, Andrea Mancini, Davide Vaira, Paolo Bravo e Renzo Castagnini. L’interrogativo resta quello sulla panchina. Proseguirà Aquilani oppure andrà a Firenze o a Sassuolo? Intanto si parla da tempo già di Dionisi o di Zanetti per sostituirlo, ma l’ultima parola sarà di Knaster. Infine il mercato. Circola già qualche voce anche su alcuni calciatori, come il centrocampista Andrea Rizzo Pinna (2000) della Lucchese, oppure Mattia Compagnon (classe 2001), esterno della Juventus Next Gen, Samuele Angori, 20 anni, terzino dell’Empoli, e il centrale Dimitris Nikolaou dello Spezia. L’ultimo però, secondo Tmw, è l’attaccante di 21 anni Gabriele Artistico, svincolatosi dalla Virtus Francavilla.